BBAM commande six nouveaux Boeing 737-800 BCF

BBAM a décidé d'élargir sa flotte de 737-800 BCF et a signé un nouvel accord avec Boeing dans ce sens. Il porte sur l'acquisition de six appareils et six options.



La société de leasing porte ainsi ses engagements à quinze appareils. Cela lui permettra de profiter de l'essor du e-commerce et de la demande de cargo express.



Boeing souligne quant à lui que ce contrat porte le nombre d'engagements total pour le 737-800 BCF à plus de 150 appareils. Le premier d'entre eux est entré en service en 2018.



Principalement utilisé pour le fret express et sur des liaisons courtes, le 737-800 BCF peut transporter 23,9 tonnes de marchandises sur 3 750 kilomètres.



(Photo © Boeing)