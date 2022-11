Arabie Saoudite : Safran Helicopter Engines remporte un contrat SBH avec The Helicopter and Jet Company

Safran Helicopter Engines a signé un contrat avec l'opérateur saoudien The Helicopter and Jet Company (THC) pour le support des moteurs Arrano et Arriel équipant ses flottes d'hélicoptères Airbus H160, H125 et H145.



Il s'agit d'un contrat de service à long terme à l'heure de vol SBH (Support-By-the-Hour) couvrant plus de 60 moteurs. THC aligne une flotte de 30 hélicoptères, notamment pour assurer du transport médical d'urgence (EMS), du travail aérien, des vols charters privés et de la prise de vues aériennes.



Pour rappel, les contrats SBH font partie de la gamme de services EngineLife Services et couvrent 50% des heures de vol des moteurs de Safran Helicopter Engines effectuées dans le monde.



(Photo © Safran Helicopter Engines )