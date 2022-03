Air Lease loue 9 Boeing 737 MAX à Aeromexico

Aeromexico a conclu un accord avec Air Lease, portant sur la location de neuf Boeing 737 MAX. Les appareils se répartissent entre deux 737-8 et sept 737-9.



Les livraisons sont prévues entre juillet 2022 et août 2023.



Aeromexico vient de sortir du chapitre 11 et son plan stratégique comprend un volet sur l'augmentation de sa flotte de 22 appareils cette année.



La compagnie mexicaine exploite déjà des 737 MAX : elle compte 27 737 MAX 8 et huit 737 MAX 9 dans sa flotte.



(Photo © Boeing)