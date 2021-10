Aeroflot se dote de deux nouveaux Boeing 777-300ER

GTLK Europe annonce avoir placé deux nouveaux Boeing 777-300ER en location au sein de la flotte d'Aeroflot. Il s'agit des septième et huitième appareils du même type livrés par la société de crédit-bail GTLK à la compagnie porte-drapeau russe.



Aeroflot aligne désormais 22 Boeing 777-300ER, tous immatriculés aux Bermudes.

Pour rappel, la société publique GTLK est la plus importante société de leasing dans le transport en Russie.



Les deux nouveaux appareils (LN 1654 et 1695), ont été livrés neufs par Boeing le 30 septembre. Ils sont aménagés avec la nouvelle configuration de cabine adoptée récemment par la compagnie russe (cabine triclasse pouvant accueillir 427 passagers, suites privatives Super Diamond NG de Collins Aerospace en classe affaires et IFE eX3 de Panasonic Avionics).



(Photo © Aeroflot)