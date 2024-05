AerCap commande 150 nouveaux moteurs LEAP

AerCap, le géant irlandais du leasing aéronautique, a conclu un accord portant sur l'achat de 150 moteurs LEAP de CFM International.



Le contrat est valorisé à 3 milliards de dollars (prix catalogue) et concerne le motoriste français Safran Aircraft Engines ainsi que Shannon Engine Support (SES), coentreprise AerCap-Safran.



Les moteurs seront utilisés comme spares et concernent aussi bien le LEAP-1A (famille A320neo) que le LEAP-1B (famille 737 MAX). Ils seront gérés par SES pour les besoins des opérateurs du portefeuille d'AerCap.



Selon Aengus Kelly, le PDG d'AerCap, cette commande de LEAP intervient alors l'activité de location de moteurs se trouve dans un « environnement opérationnel solide » et que la poursuite du partenariat avec Safran et CFM International vient « soutenir sa croissance organique ».



AerCap Engines est le premier loueur de moteurs au monde, avec un pool qui comprend plus de 1000 de moteurs de rechange.



(Photo © Safran Aircraft Engines)