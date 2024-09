Le Japon souhaite plus que doubler sa flotte de Boeing KC-46A Pegasus

Difficile de dire si cette future vente est directement liée à la récente annulation du projet d'acquisition des 6 Boeing KC-46A Pegasus de l'Italie. La Defense Security Cooperation Agency (DSCA) du département d'État des États-Unis vient en effet d'approuver la vente de 9 nouveaux avions ravitailleurs KC-46A Pegasus à la Force aérienne d'autodéfense japonaise (JASDF).



La future commande est estimée à 4,1 milliards de dollars.



Le Japon possède déjà deux KC-46A livrés en octobre 2021 et en février 2022. Elle attendait déjà quatre KC-46A supplémentaires, des appareils commandés en 2018 et en 2022. Elle pourrait donc à terme disposer de jusqu'à une quinzaine de KC-46A, des appareils évidemment capables de ravitailler ses propres appareils, mais aussi ceux de l'US Air Force, de l'US Navy et du Corps des Marines des États-Unis.



Pour rappel, la Force aérienne d'autodéfense japonaise est également opératrice d'une autre version dédiée au ravitaillement du Boeing 767 depuis la fin des années 2000, le KC-767J. Elle aligne quatre exemplaires de cet appareil directement dérivé du 767-200ER.



Le KC-46A de Boeing a également été commandé par Israël (4 avions fermes pour des besoins évalués à jusqu'à 8 exemplaires), en plus des 179 KC-46A contractualisés pour l'USAF (77 livrés).