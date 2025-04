L’équipementier américain Collins Aerospace (groupe RTX) devient le cinquième membre la Digital Alliance, rejoignant ainsi Airbus, Delta TechOps, GE Aerospace et Liebherr. Cette alliance, pilotée par la plateforme Skywise d’Airbus, vise à développer des solutions numériques intégrées pour optimiser les opérations aériennes, avec un accent particulier sur la gestion des données de maintenance.

Collins Aerospace apporte son expertise en maintenance prédictive et en surveillance de l’état des systèmes aéronautiques. L’équipementier, omniprésent sur tous les programmes d’avions commerciaux, dispose déjà d’une solide expérience dans le déploiement d’analyses prédictives pour les plateformes Airbus et non-Airbus, lui permettant de collecter des données provenant de multiples systèmes, notamment hydrauliques et pneumatiques, au niveau de la gestion de l’air, les systèmes anti-givrage, les systèmes électriques, les solutions de communication et de navigation…

« En rejoignant la Digital Alliance, Collins peut étendre son écosystème numérique et apporter aux compagnies aériennes des analyses de pointe », a déclaré Nicole White, vice-présidente et directrice générale de la division Connected Aviation chez Collins Aerospace. « C’est également l’occasion de proposer une gamme de solutions numériques aux clients finaux afin d’améliorer leur efficacité opérationnelle et leur résilience. »

Collins Aerospace dispose déjà de la plateforme analytique Ascentia qui utilise les données de diverses sources pour fournir des informations exploitables aux opérateurs. Cette plateforme comprend des applications comme la brique Ascentia Repeaters, qui utilise le traitement du langage naturel pour comprendre les textes manuscrits et les anomalies enregistrées, permettant une gestion plus efficace des problèmes de maintenance récurrents.

« Au sein de Digital Alliance, tout est dans l’association d’acteurs clés du secteur pour mettre à profit leur solide expertise en conception et réparation de systèmes et de composants pour servir au mieux nos clients. Notre objectif est de fournir des solutions de maintenance prédictive fiables afin de garantir des opérations stables et rentables », a déclaré Claude Houver, vice-président Innovation et Solutions numériques chez Airbus.

Pour rappel, Airbus et la compagnie américaine Delta Air Lines avaient décidé de former une alliance dans le numérique en 2019, pour développer de nouveaux services de maintenance prédictive basés sur la plateforme Skywise d’Airbus. Les bases de la Digital Alliance étaient nées, l’avionneur apportant sa plateforme digitale Skywise (hébergement et intégrations des données, algorithmes, briques d’applications comme Skywise Health Monotoring…) et la compagnie aérienne américaine ses importantes connaissances opérationnelles, aussi bien au niveau des avions que pour leurs moteurs et leurs systèmes. GE Aerospace et Liebherr avaient quant à eux respectivement rejoint la Digital Alliance en 2021 et 2024.

Si la Digital Alliance a d’abord pour but de proposer ses outils de maintenance prédictive aux opérateurs de la gamme Airbus, elle a dès le départ été pensée pour proposer des solutions de maintenance prédictive « cross-fleet ». L’offre doit ainsi s’étendre à des appareils non Airbus à partir de l’année prochaine.