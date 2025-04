Airbus a livré 71 appareils à 37 clients en mars, marquant une accélération des livraisons par rapport aux mois de janvier et février. En effet, plus de la moitié des avions remis sur le trimestre l’ont été en mars puisque 136 appareils ont été livrés au total.

Sur le mois, dix A220, un A319, dix-huit A320neo, 34 A321neo, deux A330-900 et six A350-900 ont quitté les sites de production de l’avionneur.

Le niveau des commandes a lui aussi été bon. En plus des contrats signés avec EVA Air (pour trois A321neo et six A350-1000), BOC Aviation (70 appareils de la famille A320neo) et Jackson Square (50 appareils de la famille A320neo), deux importantes commandes ont été enregistrées. L’un concerne 42 appareils : 30 appareils de la famille A320neo, six A350-900 et six A350-1000. L’autre porte sur quarante A321neo.

Ainsi le mois de mars a vu la signature de contrats pour l’acquisition de 211 appareils, sur 280 commandes nettes depuis le début de l’année.