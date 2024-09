Malaysia Airlines va revenir en France avec ses A350, après une longue absence

Malaysia Airlines a annoncé son grand retour à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle après neuf ans d'absence. La compagnie porte-drapeau malaisienne va ainsi redesservir Paris depuis son hub de Kuala Lumpur à partir du 22 mars 2025 (le lendemain depuis CDG), relançant de fait une ligne régulière directe entre la Malaisie et la France. La compagnie opérera initialement à raison de quatre rotations par semaine, une ligne qui deviendra ensuite quotidienne dès le 29 mars.



Cette liaison sera assurée en Airbus A350-900 triclasse de 286 sièges : 4 en Business Suite (son ancienne First), 35 sièges de classe affaires et 247 sièges en classe économique. Les passagers embarquant à Paris pour Kuala Lumpur bénéficieront de 66 correspondances possibles au hub de Malaysia Airlines, en particulier vers toute l'Asie du Sud-Est, mais aussi vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande.



« Notre expansion en Europe marque une étape importante pour Malaysia Airlines. Avec l'arrivée de nouveaux gros-porteurs à partir de ce quatrième trimestre, nous sommes prêts à intégrer à nouveau cette ville tant attendue dans notre réseau. Bien que le marché européen soit très compétitif, nous voyons un énorme potentiel pour cette ligne afin d'attirer des voyageurs clés, non seulement de Malaisie, mais aussi des régions voisines » a expliqué Izham Ismail, le directeur général du groupe Malaysia Aviation Group (MAG).



Malaysia Airlines n'aligne que 7 exemplaires du gros-porteur long-courrier A350-900 d'Airbus. Elle doit cependant réceptionner ses premiers A330-900 à partir du mois d'octobre (20 en commande), un appareil qui permettra de libérer un A350 de sa flotte pour desservir Paris.



La compagnie aérienne malaisienne avait inauguré sa ligne parisienne en 1981, une ligne suspendue en 2016 (comme beaucoup d'autres) dans le cadre d'un important programme de restructuration. Roissy CDG était d'ailleurs l'une des rares destinations des 6 anciens A380 de Malaysia (jusqu'en 2015).



Pour rappel, Malaysia Airlines est membre de l'alliance Oneworld.