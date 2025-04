A l’occasion du salon LAAD Defense & Security de Rio, Turkish Aerospace et Embraer ont signé un protocole d’accord projetant d’explorer des possibilités de coopération industrielle sur le programme E2. Il concerne pour le moment la phase de collaboration, durant laquelle les deux industriels discuteront de cet éventuel partenariat industriel, qui pourrait aller jusqu’à couvrir une collaboration dans la recherche et le développement.

Embraer explique qu’il recherche de nouveaux fournisseurs pour sécuriser sa chaîne d’approvisionnement alors que la demande augmente pour ses produits, tandis que Turkish Aerospace a des capacités reconnues en matière de fabrication et d’assemblage de structures métalliques et composites, d’assemblage final de fuselages, de composants, de vols d’essai et de production, et de peinture.

« Embraer se réjouit de ces opportunités significatives avec Turkish Aerospace. Son expertise en matière de fabrication et d’assemblage aérospatial correspond parfaitement à nos objectifs stratégiques. Ce protocole d’accord marque une étape importante dans l’exploration de solutions innovantes et dans l’expansion de notre empreinte mondiale », commente Francisco Gomes Neto, président-directeur général d’Embraer.