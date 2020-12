Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, retrouvez sur cette page toute l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises (industrie aérospatiale et transport aérien). Un rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie & Technologie



Le roll-out du Falcon 6X sera virtuel

Le nouveau Falcon 6X de Dassault Aviation effectuera bien son roll-out à Mérignac le mardi 8 décembre prochain. Malheureusement, contraintes sanitaires et restrictions de voyages obligent, cet événement sera virtuel, marquant le premier « e-roll-out » de l'histoire de l'aviation. L'événement sera diffusé en streaming sur Internet depuis le site



L'ATR 72-600F décroche sa certification EASA

