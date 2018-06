Le NH90 se prépare aux forces spéciales

Le commandant des opérations spéciales, l'amiral Laurent Isnard, l'avait exprimé clairement devant les députés de la Commission de la Défense et des forces armées : « Le COS a besoin d'hélicoptères NH90 modernisés au standard FS ». Il a été entendu, puisque les études et les essais sont en cours pour adapter les hélicoptères de transport aux particularités des missions spéciales - en partenariat avec l'Australie, qui a également demandé à Airbus Helicopters des travaux de développements dans ce domaine. La Belgique serait également intéressée, sans confirmation officielle à l'heure actuelle.



Les forces spéciales devraient ainsi réceptionner six NH90 TTH au format FS d'ici 2025, avec des capacités améliorées, afin de pouvoir opérer plus efficacement dans des environnements dégradés (pluie, sable...), de nuit, en vol à basse altitude. Les hélicoptères vont notamment être dotés d'une avionique et de capteurs ...