Scoot, la filiale à bas coûts de Singapore Airlines, a lancé les premiers vols commerciaux opérés en Embraer E190-E2 le 7 août. Le premier vol a relié l'aéroport de Changi à Krabi (Thaïlande).



Le deuxième E190-E2 de Scoot est arrivé à Singapour le 29 avril et commencera également bientôt ses vols commerciaux.



Scoot attend neuf E190-E2 dans le cadre d'un contrat de leasing conclu avec Azorra en mai dernier. Ils lui permettront de développer de nouveaux marchés sur lesquels la famille A320neo et à plus forte raison le 787, offrent des capacités trop importantes. Ses performances sur pistes courtes donneront également à Scoot un accès à de nouvelles destinations.



