LOT va passer aux Embraer E195-E2 à partir de cet été

Le remplacement des E-Jet de la compagnie aérienne polonaise est certainement définitivement scellé.



LOT Polish Airlines va louer trois Embraer E195-E2 auprès de la société de leasing américaine Azorra pour accroître sa flexibilité opérationnelle et permettre d'étendre son réseau. Les livraisons sont programmées entre fin juillet et septembre. La compagnie aérienne polonaise configurera ses E195-E2 avec une cabine monoclasse de 136 sièges.



LOT est cliente des avions régionaux d'Embraer depuis 1999 avec la livraison de son premier ERJ145. Elle a été l'opératrice de lancement du premier E-jet d'Embraer en mars 2004. Depuis, elle aligne un total de 43 appareils de la première génération d'E-Jet : 5 E170, 13 E175, 8 E190 et 15 E195.



Le ministère des biens de l'État polonais confirmait il y a quelques semaines que LOT devait encore trancher entre les familles E-Jet E2 d'Embraer et A220 d'Airbus pour l'acquisition de nouveaux avions régionaux, avec un appel à propositions pour les deux avionneurs concernés.



Dans sa vision stratégique, la compagnie aérienne polonaise prévoit d'augmenter sa flotte d'environ 50% d'ici 2028.



(Image © LOT Polish Airlines)