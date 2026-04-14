Air Canada a voulu assurer à ses passagers un « Accueil chaleureux » à bord de ses Airbus A321XLR et Boeing 787-10. La compagnie a donc travaillé à une nouvelle expérience à bord, qui se concentre encore davantage sur le confort, la convivialité et l’attention au passager, et qui a été dévoilée à l’occasion du salon Aircraft Interiors, qui se déroule actuellement à Hambourg.

« Cet investissement ne se limite pas à de nouveaux sièges. Il redéfinit fondamentalement l’expérience de vol avec Air Canada. Dès le moment où les passagers montent à bord, nous établissons une nouvelle norme quant à la manière dont les Canadiens et le monde entier pourront créer des liens avec notre marque. Les détails comptent : nous avons écouté attentivement les commentaires que nous avons reçus et nous nous sommes mis au défi de créer une expérience marquée par un fort sentiment d’appartenance à la culture canadienne, tout en misant sur le savoir-faire, la fonctionnalité et la durabilité », a déclaré Mark Nasr, vice-président général et chef des opérations d’Air Canada.

L’expérience « Accueil chaleureux » ou « Glowing hearted » d’abord sur A321XLR

La nouvelle expérience sera d’abord à découvrir sur Airbus A321XLR, dès cet été. La compagnie a confié à Collins Aerospace le soin de fournir tous les fauteuils qui équiperont l’appareil. Il proposera quatorze suites Aurora en classe affaires, un choix qui marque la première introduction de fauteuils entièrement inclinables sur monocouloir chez Air Canada. L’atmosphère intime et conviviale, travaillée avec Acumen, est rendue par l’adoption d’une palette de couleurs chaleureuse, et un éclairage raffiné mettant en valeur des matériaux comme les bois nobles, la pierre et le bronze.

Collins Aerospace ajoute que la forme et l’angle d’installation de la suite Aurora sont parfaitement adaptés aux dimensions de l’A321XLR, ayant été conçue pour les monocouloirs long-courrier, ce qui permet d’optimiser l’espace de chaque passager et d’ajouter une rangée supplémentaire de sièges et tout en augmentant la capacité de la cuisine. « En intégrant les suites, les espaces communs et la cuisine dans une architecture unifiée, nous sommes en mesure de mieux exploiter l’espace de la cabine tout en préservant le confort des passagers et les capacités de service dont les compagnies aériennes ont besoin pour offrir une véritable expérience haut de gamme », résume Cynthia Muklevicz, vice-présidente chargée des compagnies aériennes mondiales et des loueurs chez Collins Aerospace. John Moody, directeur général des produits embarqués chez Air Canada, loue de son côté « une utilisation réfléchie de l’espace, de la technologie, des matériaux et des finitions sur mesure » pour cette cabine.

La cabine économique sera construite autour du Meridian+, qui intègre des principes de conception issus des solutions pour gros-porteurs pour dégager davantage d’espace pour les hanches, les genoux et les coudes des passagers. Il intègre un « diaphragme articulé », qui s’adapte à la position du passager, et un dossier retravaillé pour optimiser les rangements et le câblage.

Par ailleurs, tous les passagers profiteront d’un écran OLED 4K donnant accès au système de divertissement en vol de la compagnie, de 13 pouces en classe économique et de 19 pouces en classe affaires), de la possibilité d’utiliser une connexion audio Bluetooth et de ports USB C.

De nouvelles suites Signature Plus bientôt dévoilées sur Boeing 787-10

Ces services seront également disponibles sur les futurs 787-10. Là, Air Canada a également prévu d’installer quatre nouvelles suites Signature Plus à l’avant de la cabine affaires. Equipées d’un grand fauteuil inclinable en lit horizontal de 2 mètres une fois déployé, elles disposent d’une cloison plus haute pour augmenter le sentiment d’intimité, d’une table avec un plateau en quartzite et de davantage d’espace pour les effets personnels. Les suites du centre abritent également des sièges d’invités et sont dotées d’une cloison coulissante entièrement rétractable, ce qui permet à quatre personnes voyageant ensemble de se rejoindre en croisière.

Sur cette sous-flotte, les écrans OLED 4K installés mesureront 13 pouces en cabine économique, 16 pouces dans la cabine économique Privilège et jusqu’à 27 pouces en classe affaires.