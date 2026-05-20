C’est une demi-surprise. L’Italie sera bien un nouvel opérateur de l’A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) d’Airbus en faisant l’acquisition de 6 exemplaires de l’avion ravitailleur européen.

Selon un document publié par la plateforme officielle des appels d’offres de l’Union européenne (Tenders Electronic Daily – TED) le 19 mai, le contrat a été finalisé le 16 avril entre le ministère italien de la Défense et Airbus Defence and Space pour un montant de 1,393 milliard d’euros. Il inclut également plus de 10 ans (122 mois) de soutien logistique.

À ce jour, ni le ministère de la Défense italien ni Airbus Defence and Space n’ont cependant encore officialisé cette commande d’A330 MRTT. Aucune information quant au calendrier des livraisons n’a été avancée, ni l’origine des cellules qui seront convertis (avions neufs ou de seconde main).

Cette décision marque incontestablement un tournant pour l’Aeronautica Militare italienne, qui utilisait quatre ravitailleurs Boeing KC-767A depuis 2011. L’Italie avait initialement prévu d’acquérir six Boeing KC-46 Pegasus en 2022 pour 1,1 milliard d’euros, mais avait annulé ce projet en juillet 2024 en raison de « besoins modifiés et imprévus », des appareils immédiatement attribués à la Force aérienne d’autodéfense japonaise (JASDF) par Boeing.

L’Italie va donc notamment rejoindre la France, l’Espagne, le Royaume-Uni et d’autres pays européen via le pool MMF de l’OTAN (Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, Belgique, Norvège et République tchèque) comme futur utilisateur des avions ravitailleurs Airbus, une standardisation qui facilitera de facto l’interopérabilité des flottes et la coopération au sein de l’Alliance atlantique.

La Pologne s’est également engagée dans un processus d’acquisition d’Airbus A330 MRTT à la fin de l’année dernière, avec une cible de l’ordre de 2 à 4 exemplaires financés en partie par l’Union européenne (dispositif SAFE).

Pour rappel, Airbus Defence and Space commercialise maintenant l’A330 MRTT+, la version de ravitaillement et de transport militaire dérivée de l’A330-800 (famille A330neo). La Force aérienne royale thaïlandaise (RTAF) en a commandé un premier exemplaire, un avion livrable en 2029.