American Airlines veut améliorer l’expérience client dans ses monocouloirs, notamment en leur proposant une connectivité rapide et fiable. Pour cela, elle a opté pour l’installation des systèmes Starlink à bord de ses Airbus, y compris les futurs A321neo et XLR.

Cette décision concerne plus de 500 avions. Les travaux d’installation débuteront au premier trimestre 2027.

« La vitesse élevée et la faible latence de Starlink rendent le Wi-Fi plus fiable, ce qui est essentiel lorsque les clients cherchent à charger des pages, à se connecter à des outils de collaboration en temps réel ou à rester connectés sans interruption tout au long d’un vol. Nous sommes ravis d’offrir une expérience Wi-Fi digne de celle dont ils bénéficient chez eux à bord de notre flotte de monocouloirs, permettant ainsi à nos clients de travailler, de jouer, de regarder des vidéos en streaming et de naviguer sur Internet sans limite », commente Heather Garboden, directrice de la relation client au sein de la compagnie américaine.