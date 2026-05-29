Israël a pris livraison de son premier Boeing KC-46A Pegasus, le premier exemplaire d’une flotte d’au moins 6 avions ravitailleurs du même type attendus par l’armée de l’air israélienne (IAF).

Baptisé « Gideon » au sein de l’IAF, l’appareil est arrivé en Israël le 27 mai, marquant le début de l’intégration opérationnelle de ce nouveau type d’appareil.

La flotte de KC-46A remplacera les 7 ravitailleurs Boeing KC‑707 « Re’em » vieillissants qui ont soutenu des missions à longue portée pendant des décennies. Les Gideon bénéficieront du standard RVS 2.0 (système de vision pour les opérateurs de la perche) mais seront équipés de systèmes israéliens et adaptés aux exigences opérationnelles de l’IAF. Le premier exemplaire livré sera d’ailleurs modifié dans les prochains jours.

Le programme est financé par le biais du programme américain de ventes militaires à l’étranger (Foreign Military Sales), avec un contrat initial signé en 2022 portant sur 4 appareils d’une valeur d’environ 930 millions de dollars puis un second en 2025 pour 2 KC-46 supplémentaires évalué à environ 500 millions de dollars. L’autorisation américaine couvre jusqu’à 8 appareils au total.

Boeing rappelle que plus de 110 KC-46A sont désormais en service, dont 107 au sein de l’US Air Force (sur un total de 183). Le Japon a quant à lui reçu 2 exemplaires sur les 6 commandés.