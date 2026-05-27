Le Royaume‑Uni et la Pologne signe un nouveau traité de défense et de sécurité face aux menaces russes, militaires comme hybrides. On peut d’ailleurs l’entendre à longueur de journée depuis quatre ans, la guerre est aux portes de l’Europe depuis l’invasion de l’Ukraine et le Vieux Continent doit impérativement se réarmer pour se préparer à un éventuel conflit de haute intensité à l’horizon 2030 avec la Russie…
Bombardier va fournir trois Global 6500 pour la surveillance maritime en Australie
L’Australian Border Force va intégrer trois Global 6500 pour ses missions de surveillance maritime. Les...