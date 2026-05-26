TAP Air Portugal a clôturé le premier trimestre sur une nette amélioration de ses résultats, avec une perte nette ramenée à 39,9 millions d’euros, soit une réduction d’environ 63% par rapport aux 108,2 millions d’euros perdus un an plus tôt.

Les recettes opérationnelles ont atteint 914,4 millions d’euros, en progression de 11% sur un an, tirés principalement par la hausse des recettes passagers et l’amélioration des recettes passagers par siège‑kilomètre offert (RSKO +6,2%).

La compagnie a transporté 3,7 millions de passagers durant les trois premiers mois de l’année, soit une croissance de 6,4%, en opérant environ 27 300 vols. La capacité a augmenté de 3,9% (en SKO), avec un coefficient de remplissage qui a progressé de 4,8 points pour atteindre 83,5%. Les liaisons vers l’Amérique du Sud et l’Amérique du Nord figurent parmi les principaux contributeurs à cette dynamique.

Le segment maintenance pour tiers a également progressé, avec une hausse de chiffre d’affaires de l’ordre de 31,8% par rapport au premier trimestre 2025.

La compagnie aérienne portugaise indique toutefois que la hausse persistante des prix du carburant continuera de peser sur les résultats au cours des prochains trimestres même si elle sera partiellement compensée par une gestion disciplinée des capacités, la maîtrise des coûts et des ajustements tarifaires via les surcharges carburant.