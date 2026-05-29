Safran Electrical & Power a signé une convention de soutien avec l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA), pour soutenir l’industrialisation d’ENGINeUS. L’industriel va bénéficier d’un financement de 14,7 millions d’euros, qui lui permettra d’automatiser la production sur le site de Niort, dans le cadre d’un projet baptisé ENGINeUS PULL.

Celui-ci s’étendra sur une période de sept ans, de 2026 à fin 2032. Safran va mettre en place deux lignes d’assemblage semi-automatisées, les installations dédiées au support logistique et des moyens de maintenance et de réparation.

Le moteur électrique a été certifié par l’agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) en 2025. Développé selon une conception modulaire qui facilite son intégration dans diverses configurations, il peut permettre la propulsion 100 % électrique d’appareils à deux ou quatre passagers, comme la propulsion hybride-électrique d’avions régionaux de dix-neuf places. Safran souligne qu’il peut également être utilisé sur des applications de défense.

« La sélection par le Fonds pour l’innovation constitue une étape majeure pour Safran et positionne Safran Electrical & Power comme un acteur clé des ambitions européennes en matière de décarbonation et de transition énergétique. Cette reconnaissance confirme la maturité de notre moteur électrique ENGINeUS, qui contribue significativement à la réduction de l’empreinte carbone des aéronefs tout électriques et hybrides-électriques », commente Agnès Pronost Gilles, directrice générale de la division Power de Safran Electrical & Power.