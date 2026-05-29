Le groupe américain Atlas Air Worldwide a signé un accord d’achat d’actions pour acquérir une participation minoritaire de 49% dans Air Atlanta, groupe comprenant les compagnies Air Atlanta Icelandic et Air Atlanta Europe, respectivement basées en Islande et à Malte. La transaction, annoncée le 28 mai, reste soumise aux approbations réglementaires et à la finalisation des conditions de clôture, avec un bouclage attendu au troisième trimestre 2026.

Le capital des compagnies aériennes opérationnelles restera majoritairement détenu à 51% par les actionnaires actuels d’Air Atlanta, conformément aux règles de contrôle européennes. Air Atlanta Icelandic est un spécialiste ACMI passagers et cargo, basé à Kópavogur, avec une base principale à Keflavík et une activité étendue via son AOC maltais Air Atlanta Europe.

Air Atlanta dispose d’une flotte de 14 avions cargos gros-porteurs, mojoritairement des Boeing 747F et un 777-300ERSF, ainsi que quatre 777-200ER pour le transport de passagers.

En parallèle, Titan Aviation Holdings, filiale d’Atlas, doit acquérir les avions détenus par le groupe Air Atlanta et les relouer aux opérateurs via des contrats de lease-back, afin de sécuriser la disponibilité des capacités des gros-porteurs sous contrats ACMI.

Cette opération vise ainsi à renforcer la capacité ACMI long-courrier disponible, à générer des synergies commerciales et de flotte et à améliorer la flexibilité des deux groupes face aux variations de la demande de capacité à la demande.