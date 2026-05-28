MTU Maintenance, filiale de MTU Aero Engines, a signé un contrat exclusif de maintenance, réparation et révision (MRO) avec la compagnie taïwanaise EVA Air pour les moteurs CFM56-5B équipant sa flotte d’Airbus A321 (17 exemplaires en flotte).

L’accord à long terme, dont la durée précise n’a pas été annoncée, porte sur la prise en charge complète des moteurs, incluant les visites en atelier sur le site de MTU Maintenance Zhuhai (Chine). EVA Air aura également accès aux moteurs de MTU Maintenance Lease Services, en cas de besoin de moteurs de rechange lors des interventions en atelier.

MTU Maintenance précise qu’il s’agit de la première fois qu’EVA Air choisit une entreprise indépendante pour la maintenance complète de ses moteurs, selon des conditions d’exclusivité. La compagnie aérienne du groupe Evergreen faisait systématiquement directement appel aux services des OEM pour la maintenance de ses moteurs.

Ce contrat marque par ailleurs le retour de MTU sur le marché taïwanais, après un dernier accord avec un transporteur local remontant à 2016.