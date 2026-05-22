Embraer et Hellenic Aerospace Industry (HAI) ont signé un mémorandum de coopération visant au développement de capacités MRO en Grèce pour le C‑390 Millennium, en appui aux projets d’acquisition de l’appareil par la Polemiki Aeroporia. L’accord prévoit la mise en place de moyens locaux de maintenance, de réparation et de soutien technique afin d’assurer, à terme, un haut niveau d’autonomie pour l’exploitation d’une future flotte de C‑390.

L’avionneur brésilien vient donc officiellement s’attaquer au remplacement des avions de transport de la force aérienne grecque, même si les discussions sur le sujet sont de notoriété publique depuis plus de trois ans. La Grèce dispose aujourd’hui d’une flotte de transport tactique composée d’une quinzaine de C‑130B/H Hercules vieillissants (plus de 50 ans de moyenne d’âge) et de huit C‑27J Spartan plus récents (20 ans).

« La signature de ce protocole d’accord avec Embraer représente bien plus qu’un simple accord commercial. Elle témoigne de notre conviction que HAI peut et doit être le partenaire de choix des entreprises aérospatiales de renommée mondiale en quête d’un partenaire fiable en Europe. Le développement des capacités de maintenance et de soutien du C-390 en Grèce répond non seulement aux besoins opérationnels de l’Armée de l’air hellénique, mais contribue également à bâtir un socle industriel durable et créateur de valeur à long terme pour notre pays » a expliqué Alexandros Diakopoulos, président exécutif de Hellenic Aerospace Industry.

Le C-390 d’Embraer a déjà conquis de nombreux pays européens ces dernières années, notamment pour succéder à des flottes vieillissantes de C-130. Les Pays‑Bas, l’Autriche, la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, la Suède et la Lituanie (commande récemment reportée) ont sélectionné l’appareil de transport brésilien, en plus du Portugal et de la Hongrie qui l’opère déjà avec respectivement 4 et 2 appareils livrés. Cette année, le C-390 a également été choisi récemment par l’Ouzbékistan et très récemment par les Émirats arabes unis.