China Airlines a officiellement commandé deux Boeing 777F supplémentaires. L’acquisition de ces appareils, déjà évoquée en novembre dernier lors de l’approbation du conseil d’administration de la compagnie taïwanaise d’un plan de modernisation de la flotte de gros-porteurs, a été annoncée dans un document boursier déposé le 26 mai.

Cette commande s’ajoute à celle que quatre 777-8F, acquis en mai dernier, et dont les livraisons doivent débuter en 2030. Elle permet à China Airlines de sécuriser ses capacités cargo en attendant la livraison de ces appareils, tout en planifiant le retrait des 747-400F de la flotte. Ces derniers, dont huit sont en service, doivent la quitter d’ici la fin de la décennie.

Ils amélioreront également l’efficacité opérationnelle de la flotte cargo, augmentant dans le même temps ses capacités.

China Airlines exploite actuellement ces huit 747-400F, d’une vingtaine d’années en moyenne, et dix 777F, dont le plus ancien a été livré neuf en 2020, pour ses activités cargo.