Boeing va pouvoir accélérer les livraisons de 737 MAX. Kelly Ortberg, son directeur général, a indiqué le 27 mai que l’avionneur avait passé la « capstone review » de la FAA, l’examen final lui permettant d’accélérer la production à 47 appareils par mois. Cette accélération ayant déjà débuté, il estime qu’il ne faudra que deux mois à Boeing pour la stabiliser à cette cadence.

Kelly Ortberg n’a aucune inquiétude quant à la capacité de l’avionneur à atteindre ce rythme, malgré les perturbations dans la chaîne d’approvisionnement. Il explique qu’il a maintenu le niveau de ses commandes auprès de ses fournisseurs lorsqu’il a été contraint de ralentir sa production, ce qui lui a permis de constituer des stocks de pièces et d’équipements. Il n’a donc pas besoin d’infliger un stress trop élevé à sa chaîne d’approvisionnement.

En revanche, il prévient que la situation sera différente lors du passage à un rythme de production de 52 appareils par mois, puisqu’il aura alors épuisé au moins une partie de son stock. La chaîne d’approvisionnement devra donc avoir retrouvé sa capacité de produire à flux tendu. « Il faudra surveiller de près l’augmentation du rythme de production à 52, car cela représentera une pression plus importante que le passage à 47 », confirme le directeur de Boeing.

La North Line à Everett pour préparer la prochaine accélération

En revanche, Boeing pourra alors s’appuyer sur une nouvelle chaîne d’assemblage, la quatrième, localisée à Everett. « Cette chaîne de production est en place, nous allons y faire passer un avion pour valider le système de production », explique-t-il. Il ajoute qu’elle sera absolument indispensable pour atteindre l’objectif de 52 appareils par mois, car le site historique de Renton, avec ses trois lignes d’assemblage, arrive à saturation en raison des nouvelles procédures de contrôle qualité. Extrêmement spacieuse puisqu’elle est installée dans l’ancien hangar de production du 747, elle sera parfaitement adaptée à la prise en charge de la production du 737-10 – mais accueillera tous les modèles de 737 MAX, à l’exception du 737-7.

Le recrutement du personnel est en cours et les formations auront lieu à Renton (le site historique de production du programme 737). Baptisée North Line, elle sera mise en opération cet été, pendant la stabilisation au palier à 47 737 MAX par mois.

En parallèle, Kelly Ortberg indique que les programmes de certification des 737-7 et 737-10 entrent dans leur phase finale et confirme que la certification des deux modèles devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année, pour des livraisons à partir de 2027. Le 737-7 devrait être certifié avant le 737-10, qui a un programme plus chargé (notamment en raison de son train d’atterrissage spécifique). Précisant que les essais du système antigivrage des moteurs sont achevés, il indique :« Nous en sommes à un peu plus de 80 % dans le programme d’essais en vol. » Boeing n’a plus besoin d’autorisation particulière de la FAA pour avancer et le programme d’essais suit son cours. « Nous mettons vraiment les bouchées doubles. »