Qantas a reconnu que le calendrier du projet Sunrise avait de nouveau glissé. La livraison du premier Airbus A350-1000ULR (Ultra long range), essentiel à sa mise en œuvre, devrait en effet intervenir à partir d’avril 2027 au lieu de la fin 2026. Qantas précise que les quatre appareils suivants seront livrés de façon très rapprochée par la suite et que le calendrier de livraison devrait retrouver son rythme prévu à la fin de l’année.

Les retards sont attribués aux perturbations dans la chaîne d’approvisionnement, qui affectent toute l’industrie. Cependant, le premier A350-1000ULR est actuellement en peinture à Toulouse et devrait effectuer son premier vol dans les prochaines semaines. Ce vol lancera la campagne d’essais visant à certifier l’appareil avec ses modifications, notamment son système carburant. Elle devrait durer deux mois.

Malgré ce nouveau retard – les livraisons devaient initialement intervenir à partir de mi-2026 -, Qantas annonce qu’elle dévoilera le programme de vols initial au cours du mois de juin. Pour rappel, le projet Sunrise vise à relier sans escale la côte est de l’Australie à Londres et New York, réduisant de plusieurs heures le temps de trajet par rapport à un vol avec escale.

Pour ce faire, la compagnie australienne a commandé douze A350-1000ULR en mai 2022, des A350-1000 modifiés pour pouvoir transporter davantage de carburant, notamment grâce à l’intégration d’un réservoir central arrière de carburant. Ils pourront transporter 238 passagers, dans une cabine adaptée et spacieuse, également dotée d’un espace bien-être.