Le conseil d’administration d’IndiGo a annoncé la nomination de Willie Walsh à la tête de la compagnie aérienne. Elle sera effective au plus tard le 3 août. Il succèdera à Pieter Elbers, qui a annoncé son départ au début du mois de mars.

Pilote et ancien PDG d’Aer Lingus, de British Airways puis d’IAG, Willie Walsh est actuellement le directeur général de l’IATA (Association international du transport aérien). Il avait pris ses fonctions en pleine crise de la covid, en 2020, et son mandat arrive à expiration au 31 juillet.

« Je suis ravi que Willie prenne les rênes d’IndiGo. C’est un dirigeant exceptionnel dans le secteur aérien mondial, qui a fait ses preuves en matière de leadership au sein de plusieurs compagnies aériennes. Son expérience dans la gestion d’opérations aériennes à grande échelle et sa capacité à naviguer dans les dynamiques complexes du marché font de lui la personne idéale pour renforcer et diriger IndiGo », commente Vikram Singh Mehta, le président d’IndiGo.

Il sera chargé de la gestion et de l’orientation stratégique de la compagnie aérienne, et devra porter une attention particulière aux initiatives de transformation visant à renforcer les performances opérationnelles, à développer le réseau et la stratégie commerciale de la société, tout en améliorant l’expérience client.