Qantas et Japan Airlines ont conclu un accord engageant le 4 août au sujet de Jetstar Japan. A la suite du protocole d’accord conclu en février, le groupe australien va se retirer du capital de la low-cost japonaise d’ici l’été 2027. La transaction devrait être finalisée à la fin du mois de juin prochain.

Qantas détenait 33,32 % du capital de Jetstar Japan, aux côtés de Japan Airlines et de Tokyo Century. Sa participation sera rachetée par la low-cost pour 8,2 milliards de yen (52 millions de dollars américains) puis ces actions seront annulées. Par la suite, de nouvelles actions seront émises, permettant à la Banque de développement du Japon (DBJ) d’entrer à son tour au capital.

Une fois la transaction réalisée, Jetstar Japan changera de nom pour abandonner la marque Jetstar, tout en conservant son identité de low-cost japonaise.

Qantas va de son côté rediriger les fonds générés vers les réseaux intérieurs et internationaux de Qantas et Jetstar depuis l’Australie. Le groupe précise que ce désengagement n’aura pas d’incidence sur ses accords de partage de codes avec Japan Airlines, ni sur la desserte du Japon par ses deux filiales.