Le Boeing 737-7 vient de décrocher sa certification auprès de la Federal Aviation Administration (FAA), ouvrant la voie à l’entrée en service commercial du plus petit membre de la famille 737 MAX. Le certificat de type amendé, qui sera validé par l’EASA très prochainement, a été délivré « après près d’une décennie d’examen approfondi ».

Cette certification intervient en effet plus de 13 ans après le lancement officiel de cette version venant succéder au 737-700 et consécutif au premier engagement de la compagnie américaine Southwest Airlines. Il s’agit surtout du premier modèle d’appareil de l’avionneur américain à être certifié depuis plus de 8 ans (737-9), conséquence directe des accidents de 2018 et 2019.

Le premier 737-7 avait effectué son vol inaugural en mars 2018.

Southwest Airlines est de très loin le principal client de cette variante de la famille de monocouloirs remotorisés par le moteur LEAP-1B de CFM International, avec 269 exemplaires fermes contractualisés aujourd’hui et livrables d’ici 2031 (hors options).

La compagnie low-cost américaine vise cependant une entrée en service du nouvel appareil au premier trimestre 2027.

Les derniers retards dans le processus de certification du 737-7 sont principalement liés à la modification du système de dégivrage de l’entrée d’air des moteurs (EAI), l’avionneur ayant finalement retiré sa demande de dérogation temporaire auprès de la FAA début 2024, dans un contexte particulièrement tendu avec le régulateur.

Capable d’emporter entre 135 et 160 passagers (avec une cabine biclasse), voire 172 en configuration haute densité, la version courte de la famille 737 MAX (longueur de 35,6 m) disposera d’un rayon d’action de jusqu’à 3 800 nm (7040 km), le plus long des quatre versions. Pour rappel, le 737 MAX 7 avait été allongé de deux mètres par rapport à sa conception initiale.

Pour rappel, la FAA autorise Boeing à délivrer à nouveau les certificats de navigabilité finaux pour l’ensemble des 737 MAX et 787 produits depuis le 20 juillet, mettant fin au système d’alternance hebdomadaire instauré en 2025.