CDB Aviation annonce avoir finalisé la livraison de quatre Airbus A320neo à la compagnie loisirs estonienne Marabu Airlines, clôturant ainsi un programme de location convenu initialement en novembre 2025.

Ces appareils sont équipés de moteurs PW1127GA-JM de Pratt & Whitney et sont destinés à soutenir la croissance de la flotte de Marabu, à améliorer l’efficacité opérationnelle et à poursuivre le développement du réseau vers des destinations loisirs en Méditerranée, notamment depuis ses bases allemandes de Hambourg, Leipzig et Nuremberg.

Marabu Airlines aligne désormais une flotte homogène de 12 A320neo, contre 8 A320neo et 2 A320ceo il y un an.

Filiale du fonds d’investissement Attestor Capital, également propriétaire majoritaire de Condor, sa compagnie sœur allemande, Marabu Airlines dessert une trentaine de destinations vacances, principalement en Espagne (îles Baléares et Canaries), en Grèce, en Égypte, au Portugal, en Croatie et en Turquie.