German Airways a finalisé l’acquisition et le financement de cinq nouveaux avions régionaux Embraer E190, selon un communiqué de sa société mère Kolibri Beteiligung GmbH daté du 30 juillet.

La compagnie aérienne basée à Cologne a mis en place ce financement avec un partenaire spécialisé dans le secteur, aux conditions habituelles du marché. L’opération s’inscrit par ailleurs dans les limites d’endettement autorisées par les clauses de son emprunt obligataire Nordic Bond émis en février 2026.

Les cinq nouveaux E-Jets s’inscrivent dans le cadre du programme d’expansion et de modernisation de la flotte de German Airways.

La compagnie allemande réoriente sa flotte autour de la famille Embraer E190 pour ses activités de vols à la demande (charter) et de location avec équipage (wet-lease). Elle en aligne désormais 10 exemplaires.