Somon Air commence à intégrer le Boeing 737 MAX dans sa flotte. La compagnie tadjike a réceptionné son premier 737-8 à la fin du mois de juillet, l’un des deux qu’elle a acquis avec Dubai Aerospace Enterprise (DAE).

En 2025, Somon Air a également conclu un accord avec Boeing en vue d’acquérir jusqu’à dix 737-8. Les 737 MAX lui permettront de poursuivre le renouvellement de sa flotte et d’étendre son réseau.

La compagnie explique en effet que leur rayon d’action accru par rapport à ses 737-800 actuels lui permettra d’atteindre de nouveaux marchés plus efficacement. Ils seront utilisés sur le réseau court et moyen-courrier en Asie centrale, vers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie.