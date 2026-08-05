ORIX Aviation veut étendre son activité à l’ensemble du cycle de vie des avions. Pour cela, elle a signé un accord pour acquérir AerFin. Si les autorités compétentes autorisent cette transaction, elle devrait être finalisée d’ici la fin de l’année et fera d’AerFin une filiale du loueur irlandais.

ORIX Aviation est en effet un groupe spécialisé dans la location d’avions, la gestion d’actifs (notamment en crédit-bail) et l’investissement aéronautique. AerFin, de son côté, est un spécialiste du marché des pièces de rechange et de la maintenance aéronautique. Ses services couvrent notamment le marché secondaire des appareils et moteurs, des solutions de gestion des stocks, ou encore la MRO de composants et moteurs.

« L’acquisition d’AerFin constitue une étape importante pour ORIX Aviation et le groupe ORIX, alors que nous étendons nos capacités tout au long du cycle de vie des avions. AerFin a mis en place une plateforme de premier plan sur le marché des pièces de rechange aéronautiques, soutenue par une équipe de direction expérimentée, une expertise technique approfondie et un réseau mondial de clients » commente James Meyler, directeur général d’ORIX Aviation.