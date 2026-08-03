Willie Walsh a désormais pris ses fonctions de directeur général d’IndiGo. Sa nomination avait été annoncée en mars.

Fort de ses quarante années d’expérience dans l’industrie du transport aérien, notamment à la tête d’Aer Lingus, de British Airways, d’IAG et de IATA, il sera chargé de conduire la prochaine phase de croissance de la compagnie indienne. Devant accélérer cette croissance, il s’attachera également à optimiser les opérations, renforcer le réseau et la stratégie commerciale, et améliorer l’expérience client.

« IndiGo s’est forgé un héritage remarquable au cours des deux dernières décennies, s’imposant en très peu de temps parmi les plus grandes compagnies aériennes du monde. L’Inde devenant l’un des marchés aériens qui connaît la croissance la plus rapide au monde, les opportunités qui s’offrent à IndiGo sont immenses. Je ne pouvais pas rêver d’un moment plus passionnant et plus opportun pour rejoindre la compagnie », a commenté Willie Walsh.