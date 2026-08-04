Aircalin a conclu des partenariats avec plusieurs compagnies françaises pour assurer la disponibilité de sa flotte et les compétences de ses équipages. Chacun de ces partenariat concerne une famille d’appareils qui se trouve ou se trouvera prochainement dans sa flotte.

Ainsi, Aircalin a conclu un accord de support technique avec Corsair pour ses Airbus A330-900 actuellement en service. Corsair assurera le suivi de maintenance des A330 de la compagnie néo-calédonienne lors de l’escale parisienne de la ligne Nouméa-Bangkok-Paris et la surveillance des vols CDG-Bangkok-CDG. Aircalin rappelle que ce contrat s’ajoute à un autre, conclu avec Rolls-Royce, le motoriste exclusif de l’A330neo, portant sur l’embarquement de pièces moteur critiques à bord de ses appareils, afin de réduire les délais d’intervention en cas de panne.

La compagnie s’est ensuite tournée vers Air Corsica, sur laquelle elle envisage de s’appuyer pour sécuriser le recrutement et la formation de ses équipages sur A320neo. Les discussions en cours visent à explorer des solutions communes en matière de formation et de partage d’expérience sur la gestion des phases de croissance.

Enfin, en préparation de l’arrivée de son premier A350-900 à la fin de 2026, Aircalin s’est rapprochée de French Bee. La compagnie du groupe Dubreuil la soutiendra pour la certification de ses pilotes, en les accueillant comme commandant de bord en instruction durant trois mois à bord de sa propre flotte à l’issue de leur formation initiale chez Airbus à Toulouse.