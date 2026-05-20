Emirates a posé la première pierre d’un nouveau complexe MRO de 5,1 milliards de dollars à Dubai South, appelé à devenir l’une des plus grandes installations de maintenance aéronautique au monde. Le projet, situé sur le site de l’aéroport Al Maktoum International (DWC), doit être achevé à l’horizon de la mi‑2030. La cérémonie du lancement des travaux de construction s’est tenue le 18 mai en présence du cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, PDG du groupe Emirates, de Tim Clark, président d’Emirates et de Khalifa Al Zaffin, président exécutif de Dubai Aviation City Corporation et Dubai South.

Le futur complexe s’étendra sur environ 1,1 million de m², ce qui en fera l’un des plus grands bâtiments au monde (en volume) et la plus vaste structure métallique au sein des pays du GCC (Conseil de coopération du Golfe). Il intégrera un ensemble de hangars capable d’accueillir simultanément 28 avions gros-porteurs, ainsi que deux hangars dédiés à la peinture, dimensionnés pour les gros-porteurs mais avec une capacité étendue aux monocouloirs.

Parmi les éléments techniques annoncés figurent un hangar à portée libre de 285 m présenté comme le plus grand de ce type, le plus vaste atelier dédié aux trains d’atterrissage, 77 000 m² d’ateliers de maintenance et de réparation, ainsi que 380 000 m² de surfaces de stockage et de logistique. L’ensemble sera complété par un bâtiment administratif de 50 000 m², incluant 15 000 m² d’espaces de formation pour le personnel d’Emirates Engineering, et une installation de contrôle des accès côté piste.

Emirates précise que le contrat de réalisation a été confié à China Railway Construction Corporation, le groupe français Artelia ayant été désigné pour sa part comme maître d’œuvre et consultant du projet. Le nouveau site prendra initialement en charge les visites de maintenance lourdes et les travaux de débordement en provenance du centre MRO actuel d’Emirates à l’aéroport international de Dubaï (DXB).

Pour rappel, la compagnie low-cost flydubai s’est aussi lancé dans la construction de son premier centre MRO à Dubai South l’année dernière, une installation qui devait être livré au quatrième trimestre.

Une multitude d’activités aéronautiques seront regroupée au sein du Mohammed bin Rashid Aerospace Hub (MBRAH) à Dubai South, en compléments des activités d’Emirates Engineering.