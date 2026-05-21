Selon les informations de l’agence Reuters, Airbus aurait annoncé à certains de ses clients des retards de livraison sur le programme A350 pour la fin de la décennie.

L’agence, qui cite des sources proches du dossier, précise que ce glissement de calendrier serait lié à des problèmes dans l’approvisionnement de pièces critiques de fuselage auprès de l’ancienne usine de Spirit AeroSystems en Caroline du Nord.

Celle-ci est intégrée à Airbus depuis le démantèlement du sous-traitant américain en décembre dernier, qui a vu Airbus et Boeing reprendre l’essentiel des activités qui concernaient leurs programmes respectifs.