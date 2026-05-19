Le contrat que Biman Bangladesh vient de conclure avec Boeing n’a pas désarmé Airbus. L’avionneur européen aurait formulé une nouvelle proposition de contrat au comité technologique et financier de la compagnie asiatique. Il porte sur une dizaine d’appareils, selon les informations de l’agence de presse bangladeshie BSS, qui aurait obtenu confirmation auprès de la direction de Biman.

La proposition concernerait quatre A350-900 et six A321neo, qui viendraient soutenir la prochaine phase d’expansion de la compagnie, aux côtés des quatorze Boeing (quatre 737-8, deux 787-9 et huit 787-10) commandés au début du mois.

Biman souhaiterait en effet porter sa flotte à 47 appareils d’ici 2034-2035, un projet qui est actuellement à l’étude par le gouvernement du Bangladesh. Elle représente donc une opportunité intéressante aussi bien pour Airbus que pour Boeing, puisque sa flotte compte actuellement dix-sept appareils (quatre 737-800, six 787, quatre 777-300ER et trois Dash 8-400).

Si la compagnie est traditionnellement proche de Boeing, elle a également déjà exploité des Airbus dans le passé (A310 et brièvement A330). Airbus ne manquera donc pas de défendre les avantages d’une flotte mixte…