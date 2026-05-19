International Airlines Group (IAG) a exercé des options portant sur 10 Airbus de la famille A320neo et sur 10 Boeing 737 MAX supplémentaires, renforçant ainsi son carnet de commandes auprès des deux avionneurs.

Ces nouveaux monocouloirs doivent être livrés en 2028 et 2029 pour les appareils Boeing et en 2030 pour les appareils Airbus. Le groupe n’a pas précisé le détail des versions concernées par cette levée d’options, ni la répartition détaillée par compagnie opératrice au sein du groupe, indiquant simplement que ces appareils venaient offrir de la flexibilité pour le remplacement ou la croissance sur le segment des vols court-courriers et qu’ils seront alloués « à l’approche de leur livraison ».

IAG avait commandé vingt-cinq 737-8200 et vingt-cinq 737-10 en 2022, et assorti sa commande d’options sur une centaine d’appareils supplémentaires (avec une flexibilité quant aux choix du modèle). Ces 50 premiers exemplaires sont destinés à la low-cost espagnole Vueling. Les livraisons doivent débuter à la fin de l’année. IAG attend par ailleurs 69 autres monocouloirs de la famille A320neo, ainsi que près d’une centaine de gros-porteurs commandés chez Airbus et Boeing.

La maison-mère des compagnies aériennes British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus et Level a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre la semaine dernière, annonçant une un chiffre d’affaires de 7,181 Md€, en hausse de 1,9% par rapport à la même période l’année dernière. Le résultat opérationnel progresse à 351 M€, contre 198 M€ au T1 2025.