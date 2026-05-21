Le programme de réaménagement des cabines des appareils d’Emirates avance. La grande compagnie aérienne de Dubaï a terminé la conversion de son premier Airbus A380 initialement configuré en bi‑classe haute densité vers une configuration tri‑classe intégrant la cabine Premium Economy.

L’appareil concerné, immatriculé A6‑EUX, est été remis en service sur la ligne Dubaï–Birmingham il y a une semaine.

L’A380 converti offre désormais 76 sièges en classe Affaires, 56 en Premium Economy et 437 en classe Économique, alors que la version bi‑classe précédente disposait d’une capacité record de 615 sièges (58 en classe Affaires et 557 en classe Économique).

Pour intégrer la nouvelle cabine sur le pont supérieur, une partie de la classe Économique a été retirée et les aménagements intérieurs ont été remis à niveau afin d’harmoniser ce premier appareil bi‑classe rétrofité avec les A380 tri‑classe déjà modifiés.

Emirates prévoit de convertir au total 15 A380 bi‑classe à l’horizon fin 2026, en complément du reste de son programme de modernisation des cabines de ses A380 et 777 lancé en 2023 et qio concerne plus de 200 appareils. L’ensemble des travaux est réalisé par Emirates Engineering à Dubaï.