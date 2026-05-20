Le véritable lancement commercial de l’ambitieuse Riyadh Air se rapproche. La compagnie aérienne saoudienne va mettre en service ses premiers Boeing 787‑9 neufs sur la ligne Riyad-Londres Heathrow à compter du 1er juillet, parallèlement à l’ouverture complète des ventes au public depuis le 19 mai. La compagnie précise que les billets sont désormais disponibles via son application mobile, son site riyadhair.com ainsi que par l’intermédiaire de ses partenaires et agences de voyages.

Pour rappel, Riyadh Air assure déjà des rotations entre l’aéroport international du roi Khaled de Riyad et Londres-Heathrow depuis le 26 octobre dernier, des vols opérés par un Boeing 787-9 acquis en leasing auprès d’Oman Air pour la phase de certification et familiarisation équipage.​ Ces vols étaient principalement réservés aux employés de Riyadh Air et aux entités liées au fonds souverain PIF et lui ont permis d’exploiter le créneau qui lui a été attribué à Heathrow.

Les 787-9 livrés à Riyadh Air seront configurés en quatre classes (Business Elite, Business, Premium Economy et Economy), avec des sièges-lits en classe affaires, connectivité Bluetooth audio, prises secteur et ports USB‑C/USB‑A à chaque siège.

Riyadh Air avait été lancée en 2023 par le gouvernement saoudien, avec le soutien du Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (PIF), afin de participer à la concrétisation de la « Vision 2030 » du royaume, qui vise notamment à relier les villes saoudiennes à 250 destinations et à attirer 150 millions de touristes. Elle a commandé 72 Boeing 787-9, 60 Airbus A321neo et 25 A350-1000 et vise les 100 destinations dès 2030.

Une quinzaine de destinations ont déjà été qualifiées de prioritaires pour la nouvelle compagnie au départ de l’aéroport international de Riyad, même si l’ouverture de ces lignes et leurs fréquences seront intimement liés aux livraisons des appareils commandés chez Boeing (787-9) et Airbus (A321neo), tout en restant soumises aux autorisations réglementaires. En Europe, Riyadh Air vise ainsi Londres Heathrow (LHR), Paris Roissy CDG, Madrid Barajas (MAD) et Manchester (MAN). En Asie, les liaisons concerneront Bangkok (BKK), Jakarta (CGK), Islamabad (ISB), Kuala Lumpur (KUL), Lahore (LHE), Manille (MNL) et Mumbai (BOM). Enfin au Moyen-Orient, la compagnie saoudienne souhaite desservir Amman (AMM), Dubaï (DXB) et Le Caire (CAI). Enfin, la jeune compagnie saoudienne prévoit évidemment de relier Djeddah (JED), sa première ligne intérieure.

Pour l’instant, la compagnie n’a officiellement confirmé que 3 destinations (Londres Heathrow, Dubaï, Le Caire) pour le lancement de ses opérations régulières.