L’aéroport de Bordeaux a lancé les travaux de son futur bâtiment central, situé entre les halls A et B et voué à devenir le centre névralgique de la plateforme. Pilier du programme de transformation de la plateforme, il sera entièrement livré à la fin de l’année 2029 mais ouvrira par phases à partir de 2028.

Construit sur quatre niveaux, ce bâtiment de jonction est appelé à devenir le point d’entrée unique des passagers vers les salles d’embarquement de l’aéroport. Il abritera un espace sûreté de 3 000 m² équipé de cinq lignes de contrôle, une place centrale de 5 000 m² dédiée à l’attente et aux commerces, une salle unique de livraison bagages de 4 200 m². Les espaces de contrôle sûreté et de tri bagages devraient par ailleurs être équipés d’équipements de dernière génération.

Il représente à lui seul la moitié des 140 millions d’euros d’investissements prévus dans le cadre du programme de transformation de la plateforme. L’aéroport de Bordeaux précise qu’à l’issue de ces travaux, 70 % de l’offre de services se situera côté embarquement (contre 30 % aujourd’hui). Par ailleurs, 100 % de l’activité sera maintenue pendant toute la durée des travaux.

Il ajoute que la façade côté ville sera complète dès l’été 2027. Un nouveau parcours passagers au départ avec dix nouvelles banques d’enregistrement sera mis en place début 2028, ainsi qu’un nouveau front d’enregistrement au hall B, les premières lignes du nouveau contrôle sûreté et les salles de livraison bagages connectées. A la fin de 2028, la nouvelle configuration des salles d’embarquement du Hall B sera en place. L’été 2029 verra l’ouverture de la totalité du poste d’inspection filtrage unique aux deux halls et des premiers points de vente de la place centrale située derrière.