Embraer et LATAM Airlines Group ont annoncé avoir signé un accord de soutien pour les équipements des 24 E195-E2 commandés par le groupe.

Le contrat relève du Pool Program de l’avionneur et accompagne l’introduction du biréacteur dans la flotte de LATAM, alors que LATAM Airlines Brazil a réceptionné son premier exemplaire le 8 octobre.

Cet accord porte sur plus de 300 équipements appartenant à différents systèmes de l’E195-E2. Il comprend des services d’échange, de réparation et de révision générale, ainsi que la mise en place d’un stock sélectionné de pièces dans les installations de LATAM au Brésil.

Onze autres E195-E2 devraient rejoindre la flotte LATAM Airlines Brazil d’ici la fin de l’année, puis les douze autres en 2027.

Le groupe LATAM détient également 50 options d’achat pour la famille E2.