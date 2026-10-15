Saab étudie l’implantation d’une ligne de production de son avion de veille et de contrôle aéroporté (AEW&C) GlobalEye au Canada afin d’accroître ses capacités de livraison face à la demande mondiale.

Ce projet reste cependant conditionné à la finalisation d’une commande canadienne ferme. Selon David Moden, directeur commercial du programme, cette implantation pourrait couvrir jusqu’à un tiers de la demande mondiale sur quinze ans, rapporte le magazine américain Aviation International News (AIN).

Le GlobalEye est basé sur la plateforme d’avion d’affaires Global 6500 de Bombardier, produite au Canada. Il est actuellement converti à Linköping, en Suède.

Saab vise quatre livraisons annuelles à partir de 2030. Bombardier serait ainsi déjà en négociation avec le groupe suédois pour une participation aux modifications des appareils au Canada.

L’Agence de l’investissement pour la défense du Canada (AID) a récemment signé un accord-cadre non contraignant avec l’avionneur suédois ouvrant des négociations détaillées sur l’acquisition potentielle de GlobalEye pour l’Aviation royale canadienne (ARC). Cet accord définit le périmètre des discussions relatives à une flotte envisagée de 6 exemplaires, avec les systèmes associés, la formation, le soutien en service et les retombées industrielles au Canada.