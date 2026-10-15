SITA se prépare à acquérir Collins Aerospace Airport Solutions, fournisseur de solutions technologiques dédiées au traitement des passagers, à la gestion des bagages et aux opérations aéroportuaires. Un accord a été signé avec le groupe Collins Aerospace le 15 octobre, qui prévoit la finalisation de la transaction au cours du premier semestre 2027, sous réserve de l’obtention de l’accord des autorités réglementaires.

Avec les activités de Collins Aerospace Airport Solutions, SITA compte renforcer sa capacité à soutenir la mise en place d’opérations plus fluides et plus résilientes en aéroport.

« Le transport aérien poursuit sa croissance, tandis que les attentes augmentent elles aussi. Notre secteur a de plus en plus besoin de technologies, d’innovation et d’équipes travaillant en étroite collaboration pour assurer la continuité du parcours des voyageurs, prévenir les perturbations et les résoudre rapidement lorsqu’elles surviennent. Cette acquisition nous permettra d’élargir notre offre et de renforcer nos capacités, tout en consolidant notre engagement et notre rôle de partenaire technologique de confiance auprès de nos clients », explique David Lavorel, PDG de SITA.