L’aéroport de Paris-Orly annonce avoir obtenu la certification ACA 5, le plus haut niveau du programme Airport Carbon Accreditation. Le groupe ADP précise que la plateforme a réduit de 92 % les émissions liées à ses propres activités (par rapport à 2010) et qu’elle continue de viser le zéro émission nette d’ici 2050 pour l’ensemble de son activité, en intégrant également les émissions liées à sa chaîne de valeur (scope 3).

ACA souligne quant à lui que l’aéroport a atteint la neutralité carbone pour ses émissions de scope 1 et scope 2 avec cinq ans d’avance sur son calendrier initial.

Une partie des progrès a été réalisée grâce à la réduction de la consommation d’énergie. En 2025, la consommation d’électricité a ainsi diminué d’environ 16% par rapport à la consommation de 2019, et la consommation de chaleur d’environ 35%, grâce à la modernisation des équipements et de l’éclairage, à l’ajustement des réglages de chauffage et de climatisation, et à l’optimisation de la ventilation. Par ailleurs, le remplacement des combustibles fossiles par des alternatives à plus faible empreinte carbone a également été un levier efficace. Par exemple, 87 % de la chaleur consommée à Paris-Orly en 2025 est d’origine renouvelable : géothermie, pompe à chaleur, valorisation de chaleur fatale (générée par des procédés industriels) et couverture d’une partie des consommations de gaz naturel par des garanties d’origine biométhane.

En parallèle, la plateforme s’attache à décarboner ses flottes de véhicules, en adoptant progressivement des véhicules électriques à la place des véhicules thermiques, et en utilisant des carburants bas carbone pour les équipements sans alternative électrique (engins de déneigement par exemple).

Les grands travaux gardent également cet objectif de responsabilité en vue. Ainsi, le chantier de réfection de la piste 4 en cours a pour objectif le recyclage de près de 90 % de recyclage des matériaux issus de la démolition (béton et enrobés). La plateforme va également développer sa production et son utilisation d’énergie solaire.

Pour travailler sur la réduction de ses émissions de scope 3, Paris-Orly souhaite augmenter l’utilisation de carburants aériens durables par les compagnies aériennes, développer les transports en commun pour l’accessibilité des passagers et des employés de la plateforme, et réduire l’impact des avions au roulage.