Fraport AG et Delta Airport Investments ont déposé une manifestation d’intérêt pour la concession de 22 aéroports régionaux grecs. Deux autres candidats participent à la procédure, à savoir Athens International Airport et le consortium GEK TERNA-GMR Airports Greece.

L’appel d’offres porte sur une concession unique d’environ 40 ans, couvrant la gestion, l’exploitation, le développement, l’extension et la maintenance des plateformes. Les candidats présélectionnés seront invités à poursuivre la procédure.

Le périmètre comprend notamment Alexandroupolis, Chios, Ioannina, Karpathos, Lemnos, Milos, Naxos et Paros. La durée définitive sera précisée lors de la seconde phase.

Fraport exploite déjà 14 aéroports régionaux grecs depuis 2017. Le groupe allemand est également membre du consortium concessionnaire de l’aéroport de Kalamata, dont le contrat de concession de 40 ans a été signé le 22 juin dernier.