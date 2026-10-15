Qatar Airways a annoncé le 14 octobre la signature de son premier financement japonais de type JOLCO (Japanese Operating Lease with Call Option), une location opérationnelle avec option d’achat portant sur trois Boeing 787-9. Cette opération constitue la première de trois transactions prévues dans un programme couvrant sept appareils.

HSBC intervient comme arrangeur de la dette et prêteur unique pour cette première transaction. JP Lease Products & Services (JLPS) assure la souscription et l’arrangement des fonds propres, ainsi que l’arrangement de cette composante pour l’ensemble du programme.

La compagnie aérienne du Qatar entend faire du marché JOLCO une source de financement à long terme pour ses investissements de flotte.

Qatar Airways dispose aujourd’hui de plus de 300 appareils en commande chez Airbus et Boeing, dont 131 787-9/-10.