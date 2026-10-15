Alors que l’A320 va fêter les 40 ans de son premier vol au début de l’année prochaine, Airbus n’entend pas ralentir les investissements consacrés à sa famille de monocouloirs à succès, et pas que dans la logique du ramp-up visant à atteindre la cadence 75.

À l’occasion d’une présentation sur l’évolution de ses programmes le 13 octobre à Toulouse, l’avionneur européen a détaillé plusieurs améliorations destinées à prolonger la carrière de la famille A320neo, alors que son carnet de commandes atteint désormais 7 535 appareils restant à livrer (au 30 septembre).

« Nous investissons chaque année des sommes considérables en recherche et développement afin que l’appareil reste commercialisable, industrialisable, certifiable et abordable », a expliqué Christoph Zammert, le directeur du programme de la famille A320 chez Airbus.

Le numéro un mondial des avions commerciaux prévoit d’ailleurs de continuer à livrer des appareils de cette famille « dans les années 2040 et au-delà », c’est-à-dire parallèlement à l’arrivée du prochain programme de monocouloir à la fin de la prochaine décennie…